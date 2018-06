Arsenal, Wilshare dice addio: il Milan spera

Thank you for everything, @JackWilshere - and all the best for the future#GoodLuckJack https://t.co/yVH6dvF93n — Arsenal FC (@Arsenal) 19 giugno 2018

Jack Wilshere dice addio all'Arsenal. L'annuncio arriva direttamente dai canali ufficiali dei Gunners, dove si spiega che il centrocampista inglese classe 1992 ha definitivamente rifiutato la proposta di rinnovo del contratto in scadenza fra pochi giorni e ha comunicato al club la propria intenzione di lasciare Londra a parametro zero.

Questi alcuni dei passaggi più importanti del messaggio, all'interno del quale il giocatore spiega di voler andare via perchè non gli può essere assicurata una maglia da titolare da parte di Emery: "Posso confermare che lascerò l'Arsenal quando il mio contratto scadrà il prossimo fine giugno. Dopo aver parlato con Unai Emery ho capito che mi restava da fare una sola scelta, per ragioni puramente calcistiche. In questi ultimi mesi sono stato spesso in trattative con il club per rinnovare il mio contratto. La mia intenzione è stata sempre quella di rimanere, a maggiore ragione dopo aver trascorso 17 stagioni con la maglia dell'Arsenal. Tale era il mio desiderio che avevo accettato pure una riduzione del mio ingaggio. Il manager mi ha però fatto sapere che pur restando a queste condizioni il mio impiego sarebbe stato molto ridotto. Per questo motivo non ho avuto altra scelta, voglio migliorare la mia carriera come giocatore da protagonista".

"Parlerò di quanto accaduto al momento giusto - conclude Wilshere - in questo momento mi sento solo di ringraziare per questi 17 anni trascorsi, soprattutto Arsene Wenger ed il suo staff e tutti i miei compagni di squadra avuti nel corso di questi anni. Non potrò mai ripagare l'amore che mi è stato dato. Vorrei inoltre sottolineare il mio rispetto per il Sig Emery ed il mio apprezzamento per la sua onestà e sincerità. Auguro il meglio alla squadra e mi prenderò del tempo per decidere la mia prossima destinazione".

Sulle sue tracce ci sono tanti club, soprattutto italiani ed inglesi, fra cui Milan, Juventus, Sampdoria, Everton, West Ham e Crystal Palace.