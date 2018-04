Arsenal, sfida a due tra Ancelotti e Viera per il dopo Wenger

Dopo 22 anni consecutivi alla guida dell’Arsenal, Arsene Wenger lascia i Gunners. La notizia era nell'aria da tempo, ma stupisce la scelta del momento e soprattutto le modalità d'annuncio. Un comunicato dove si legge "Merci Arsene" e al cui interno figurano però le parole dell'allenatore: "Sento che è il momento giusto per me di dimettermi alla fine della stagione. Sono grato per aver avuto il privilegio di servire il club per tanti anni memorabili. Ai tifosi dico di sostenere sempre questi colori per portarli in alto. Amerò e sosterrò per sempre l'Arsenal".

Wenger, arrivato a Londra nel '96, ha proposto una nuova idea di calcio e lanciato giovani che si sarebbero poi rivelati fenomeni come Cole, Pires, Vieira e Henry. A livello di titoli in realtà non molltissimo in bacheca: 3 Premier League, 7 FA Cup e 7 Community Shield.

Si chiude un'epoca e il candidato forte alla succesione del tecnico alsaziano è Caro Ancelotti. La sua esperienza alla guida del Chelsea con la conquista del titolo nel 2010 ha lasciato il segno. L'ex allenatore del Bayern Monaco dovrà vedersela con Patrick Vieira. L'attuale allenatore del New York FC è il pupillo di Wenger dai tempi in cui vestiva la maglia dei Gunners come giocatore e, di fatto, già allenatore in campo: col francese verrebbe garantita una certa continuità filosofica, con Ancelloti (con lui potrebbe arrivare anche Andrea Pirlo in qulità di vice) ci sarebbe invece un cambio radicale per provare - nel giro di qualche anno - a vincere e non solo partecipare tra gli applausi, la Champions League.