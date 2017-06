Arsenal, Sanchez verso il Bayern: lo svela la nazionale cilena

Alexis Sanchez al Bayern Monaco? Un'ipotesi di mercato ventilata da tempo e che, da oggi, può contare su un (forte) indizio in più. Tutto merito - o colpa - di un tweet della nazionale cilena: nella foto postata su Twitter, si vedono le convocazioni in vista della imminente Confederations Cup e nella lista compare anche Sanchez.



Il "problema" è che viene indicato il Bayern Monaco (e non l'Arsenal) come squadra di appartenenza dell'ex Udinese. Unendo questa piccola gaffe al recente viaggio del procuratore del cileno a Monaco di Baviera, si capisce come Sanchez sia sempre più vicino ad Ancelotti, che è già pronto ad offrire 60 milioni di euro ai Gunners.