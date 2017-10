Arsenal, Ozil non rinnova: l'Inter ci pensa

L'Arsenal mette in vendita Mesut Ozil è l'Inter è in prima fila per acquistarlo, già da gennaio. Questo lo scenario dipinto dal Mirror che racconta di come le trattative per il rinnovo del trequartista tedesco, in scadenza il 30 giugno 2018, siano in alto mare: i Gunners offrono uno stipendio da oltre 7 milioni di euro l'anno, il giocatore punta ai nove.



Wenger e la dirigenza avevano sperato in una rapida conclusione del nuovo accordo visto che a inizio stagione Ozil aveva dichiarato di trovarsi bene a Londra ma la questione economica viene prima di tutto. Quindi, per non rischiare di perderlo a zero euro a giugno, l'Arsenal potrebbe decidere di mettere in vendita il tedesco già a gennaio: non ci sono grossi club inglesi interessati mentre l'Inter osserva la situazione con attenzione.



Ausilio, proprio ai nostri microfoni, al nome di Ozil aveva abbozzato un mezzo sorriso per poi chiudere: "Operazioni del genere non credo si facciano prima di giugno" ma Thohir ha speso il suo nome proprio la settimana scorsa e a Spalletti manca ancora l'uomo che deve giocare dietro Icardi. Situazione da monitorare.