Arsenal, Emery supera Arteta come nuovo allenatore

L'addio di Arsene Wenger dopo 22 stagioni ha aperto il casting allenatori in casa Arsenal, una decisione delicata per raccogliere un'eredità pesante: ecco perché inizialmente erano stati fatti i nomi di Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel anche se poi la scelta sembrava caduta su Mikel Arteta, vice-allenatore di Pep Guardiola al Manchester City ed ex capitano dei Gunners.



Ma, secondo la BBC, Arteta è stato superato all'ultima curva da Unai Emery, che ha appena lasciato il Paris Saint Germain dopo due stagioni: il processo di selezionamento del nuovo tecnico è stato supervisionato dall'ad Ivan Gazidis e dai dirigenti Raul Sanllehi e Sven Mislintat. L'inglese dello spagnolo non è al top ma l'Arsenal non ha dubbi sul fatto che si farà capire da giocatori: l'annuncio è atteso già entro questa settimana.



Una buona notizia anche per il Napoli: se Maurizio Sarri dovesse andare via, ci sarebbe una panchina libera in meno per Ancelotti.