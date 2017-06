Arsenal e Liverpool pronte a sfidarsi per arrivare ad Hart

Joe Hart, 29enne portiere inglese in prestito dal Manchester City al Torino, potrebbe finire al centro di un duello di mercato fra Arsenal e Liverpool: lo scrive il Daily Mail, spiegando che i Gunners stanno pensando a come sostituire il 34enne Peter Cech il quale, anche se alla fine dovesse restare, non avrebbe comunque più la maglia da titolare. Allo stesso tempo, evidentemente, Arsene Wenger non ha ancora deciso se puntare su Wojciech Szczesny, da due anni in prestito alla Roma. Il Liverpool, a sua volta, ha già mostrato interesse per Hart: Juergen Klopp, infatti, non sarebbe convinto al cento per cento di Simon Mignolet e Loris Karius.



Hart, contratto da 130mila sterline a settimana (circa 153mila euro) fino al 2019, non rientra nei piani di Pep Guardiola e il club è quindi in cerca di offerte. Ma difficilmente la richiesta scenderà sotto i 15 milioni di sterline (oltre 17,5 milioni di euro), soprattutto se l'acquirente sarà una diretta rivale in Premier League. L'attuale sua esperienza in Serie A è positiva e i suoi ammiratori sono tra diverse squadre d'Europa, ma la sua preferenza sarebbe per l'Inghilterra, dove accrescerebbe anche le speranze di rimanere nel giro della Nazionale, dopo il non positivo Europeo.