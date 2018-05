Arsenal e Chelsea infiammano il mercato allenatori

La panchine di Arsenal e Chelsea stanno infiammando il mercato degli allenatori. I due club londinesi stanno contendendosi Luis Enrique, con i Gunners in leggero vantaggio. Per questo Abramovich ha dato l'ok al Piano B, ovvero Maurizio Sarri. "Me ne vado" avrebbe detto Sarri secondo il Mirror nell'edizione di 2 giorni fa.

I contatti attraverso intermediari ci sono già stati, soprattutto per far recapitare al tecnico del Napoli la stima del patron dei Blues, che non ha nessun problema a pagare la clausola da 8 milioni con scadenza a fine mese. Sarri è tentato, ma per ora sembra dare ancora priorità al club azzurro: non è una questione di ingaggio ma di potenziamento della rosa. Il Chelsea però è in pressing e per strappare il sì di AdL è pronto a offrire 70 milioni di euro per Koulibaly.

Una sorta di pacchetto che tiene in ansia il Napoli, tanto che Giampaolo della Sampdoria è tornato ad essere il candidato forte e in occasione della sfida di Genova del 13 maggio le due società torneranno a capire che margini ci sono. Non pochi, perchè i blucerchiati hanno nel mirino l'ex Crotone Davide Nicola, ma anche Roberto De Zerbi del Benevento.

Occhio pure ad Allegri, la principale alternativa a Luis Enrique per l'Arsenal. Se il tecnico livornese decidesse di approdare in Inghilterra, ci sono concrete possibilità che la Juve ingaggi Carlo Ancelotti; una seconda volta alla guida dei bianconeri dopo la sua turbolenta esperienza a Torino risalente a 17 anni fa, quando c'era però un'altra dirigenza.

Lo Zenit sta facendo resistenza per liberare Mancini, ma non in modo da mettere a rischio la sua destinazione sulla panchina della Nazionale. Sistemata la panchina azzurra e dopo Tuchel al Psg, chi rischia di restare col cerino in mano è Antonio Conte: nemmeno l'addio di Allegri gli riaprirebbe le porte di Vinovo.