Arsenal, Aubameyang: "Volevo andare via già in estate, sono pazzo..."

Non è un post banale, perché banale non è il giocatore e banale non è il trasferimento. Pierre-Emerick Aubameyang lascia il Borussia Dortmund e va all'Arsenal per 63 milioni di euro, ne guadagnerà circa 11 a stagione. II suo saluto ai tedeschi lascia un po' d'amarezza, probabilmente, ai tifosi del Milan, così come la cifra alla quale è stato acquistato, più o meno identica a quella pagata per avere Kalinic e André Silva (25+38=63). Ad agosto Aubameyang uscì allo scoperto spiegando che il "Milan stava dormendo" e l'ultimo messaggio sembra confermare quella sua convinzione.

"Innanzitutto chiedo scusa per tutto quello che è successo nell'ultimo mese - scrive -., non è successo, ma ora doveva andare così. Forse non è stato il modo migliore per deciderlo, ma- e sì, sono un ragazzo pazzo. Ho fatto degli errori, ma mai in cattiva fede. Non dimenticherò mai questi quattro anni e mezzo al Borussia Dortmund, perché voi tutti mi avete dato la forza per essere al livello al quale sono arrivato. Ringrazio tutta la famiglia del Dortmund, i tifosi, il club, lo staff e ovviamente i miei compagni. Il vostro Auba".