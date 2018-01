Arsenal-Aubameyang, è fatta: 63 milioni al Borussia Dortmund

È finita esattamente come finì quest'estate con Ousmane Dembelé: con un giocatore del Borussia Dortmund che cambia maglia. Lo farà Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante di 28 anni che si trasferisce in Premier League, precisamente all'Arsenal, per 63 milioni. L'affare è fatto: Wenger ha il suo nuovo centravanti e ha vinto il tira e molla con i tedeschi che di milioni ne volevano 70 e si erano infuriati quando i Gunners avevano contattato il giocatore.



Pochi mesi fa Aubameyang ammiccava ancora al Milan. Celebre la sua frase a effetto sui social ("Stanno dormendo..."). Già all'epoca aveva fatto intendere di voler cambiare aria, poi i gol segnati a inizio stagione sembravano aver sepolto le voci di addio. Ma negli ultimi tre mesi e mezzo Aubameyang ha segnato solo 3 dei 13 gol complessivi in Bundesliga e pian piano ha rotto col club, fino alle recenti esclusioni. Riprenderà a segnare in Inghilterra.