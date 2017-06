Antonio Donnarumma: "Gigio non lascerebbe mai il Milan"

Gigi Buffon e Gigio Donnarumma, presente e futuro della porta azzurra passa da questi due nomi. Ma anche la Juventus potrebbe fare lo stesso pensierino pianificando la successione dell'attuale capitano bianconero, un intrigo di mercato del quale il Milan non vuole sentire parlare. A mettere la parole fine - o quantomeno a provarci - è chi conosce bene Gigio, cioè il fratello Antonio: "Conoscendolo, non lascerebbe mai il Milan. E' veramente felice in rossonero ed è milanista da sempre" le parole rilasciate al Corriere dello Sport. Una sentenza, anche se tra loro i fratelli parlando poco di calcio: "Però dopo le partite ci chiamiamo sempre, dopo il derby era nervoso e ho cercato di tranquillizzarlo"