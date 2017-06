André Silva, irrompe lo Zenit: Mancini pronto a sfidare il Milan

Per il Milan si profila un quasi derby di mercato. Dal Portogallo, e più precisamente dal quotidiano A Bola, giunge infatti la notizia di un interessamento dello Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini per Andrè Silva, nel mirino dei rossoneri per il reparto offensivo.



L'attaccante 21enne del Porto ha il contratto in scadenza nel 2021 e una clausola rescissoria di 60 milioni di euro: Fassone e Mirabelli puntano sui buoni rapporti con l'agente Jorge Mendes per ottenere uno sconto sul cartellino del giocatore ma l'inserimento della formazione russa potrebbe cambiare completamente gli scenari e indurre il club lusitano a ottenere il massimo della cessione della punta.



Un problema non da poco per il Milan che avrebbe già abbandonato la pista Diego Costa per le eccessive richieste in termini d'ingaggio.