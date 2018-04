Ancelotti: "Voglio un club. Arsenal? Torno a Londra..."

Carlo Ancelotti, ospite del Gran Dala dello Sport a Castiglion Fiorentino (Arezzo), ha parlato dei suoi piani in vista della prossima stagione. Il nome dell'ex tecnico del Bayern Monaco era entrato nella rosa dei papabili nuovi ct dell'Italia ma è un'opzione che sta sfumando con il tempo, come conferma il diretto interessato: "Mi fa piacere l'affetto della gente, dei tifosi italiani, visto che me ne sono andato tanti anni fa, ma la mia idea è quella di allenare un club ed è un'idea precisa anche se non tutti capiranno".



C'è chi lo vede come sostituto di Wenger all'Arsenal: "Un biglietto per Londra? Sì, per tornare visto che vengo da lì e tornerò lì (Ancelotti vive a Londra, ndr)". Nessun ulteriore indizio sul suo futuro: "Adesso è presto, ci sono i campionati in corso, appena finiranno tutto sará più chiaro".



Infine, l'italiano ha voluto ricordare Astori: "Ho avuto Davide nelle giovanili del Milan, sono profondamente addolorato. Fermare il campionato era l'unica cosa da fare".

