Ancelotti, due anni all'estero, poi Milan o Nazionale. A meno che...

Ammiratori italiani di Ancelotti, tifosi del Milan, della Roma e di altri club accostabili per varie ragioni a Carletto, mettetevi il cuore in pace: anche se il regolamento glielo consentirebbe, l'ex tecnico del Bayern Monaco non ha nessuna intenzione di tornare su una panchina in questa stagione. Soprattutto non ha progettato di rientrare in italia per altri due anni. Una scelta dettata da ragioni personali, familiari e burocratiche. Con il club tedesco Ancelotti ha un contratto fino al 2019 e guadagna 7 milioni e mezzo netti a stagione. In estate ha rifiutato una proposta tre volte più ricca da parte di un club cinese.



Ricapitolando sul futuro di Ancelotti in questo momento: fermo fino a fine stagione con stipendio che arriva puntualmente sul suo conto corrente; due anni se possibile all'estero e poi, qui viene il bello, nei pensieri di Ancelotti, il rientro in Italia tra due anni come dicevamo e, se ci sarà la possibilità, il ritorno sulla panchina del tanto amato Milan che lo aveva richiamato quando ancora era di proprietà di Berlusconi. Altrimenti, anche qui se i tempi saranno quelli giusti, mozione di affetti e il sì ad un'eventuale proposta della Federcalcio per allenare la Nazionale.



Ancelotti non sembra essere uno che, a questo punto della carriera, ne fa una questione di soldi. Il piano ancelottiano, specie alla voce fermo fino a fine stagione, potrebbe eventualmenbte saltare soltanto nel caso di una chiamata in corsa dell'Arsenal; Wenger ha forzatamente rinnovato fino al 2019, Ancelotti è l'allenaotre preferito dalla proprietà dei Gunners e l'Arsenal con la Premier è la destinazione ad oggi in cima alle preferenze del tecnico emiliano.