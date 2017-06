Allenatori, Di Francesco alla Roma e Sassuolo-Bucchi

Accordo tra Sassuolo e Roma: Eusebio Di Francesco può ritornare nella Capitale, questa volta in panchina. Dopo le quattro stagioni da calciatore dal 1997 al 2001, in cui vinse anche lo scudetto, il tecnico abruzzese sarà il sostituto di Luciano Spalletti.



L'intesa è stata trovata nell'incontro di giovedì sera (prima di Inter-Roma, semifinale del campionato Primavera): il Sassuolo libererà il tecnico pur non rinunciando alla clausola di tre milioni di euro grazie a una sorta di compensazione economica tramite affari tra le due società. In particolare, i giallorossi potrebbero alzare la cifra della recompra di Pellegrini accontentando Squinzi ma non sono da dimenticare le richieste di Di Francesco a Pallotta: Berardi, Defrel e Acerbi su tutti.



A quel punto, il Sassuolo sarà libero di annunciare il nuovo tecnico. Sebbene i neroverdi tengano a far sapere di star valutando una rosa di nomi, il sostituto è già stato scelto: è Cristian Bucchi, attuale tecnico del Perugia con cui quest'anno ha raggiunto i playoff vendendo eliminato in semifinale dal Benevento.