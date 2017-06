Allegri, pensieri di addio? Il Psg lo tenta, 10 milioni l'anno

Il sogno Triplete è svanito e la delusione è stata fortissima, forse tanto da incutere qualche dubbio nella mente di Massimiliano Allegri, che nei prossimi giorni incontrerà Marotta e Paratici per discutere del proprio futuro. Dopo Cardiff il tecnico bianconero ha detto a Premium Sport di voler restare per provare di nuovo a vincere la Champions, ma la Gazzetta dello Sport oggi in edicola rilancia l'ipotesi di un addio destinazione Francia, con il Psg che sarebbe disposto a offrirgli 10 milioni l'anno.

Una corte che fa piacere quella dei parigini, ma la volontà di Allegri sembra quella di rimanere a Torino: a certe condizioni però. Il tecnico è in scadenza l'anno prossimo e nei prossimi giorni incontrerà il club per discutere del rinnovo: Allegri vuole un rinnovo di altri due anni (fino al 2020) in modo da avere davanti un triennio di lavoro per iniziare un nuovo ciclo e soprattutto vuole uno stipendio da top manager, con un sostanzioso ritocco dell'ingaggio. Attualmente guadagna 5,5 milioni l'anno (il più pagato in Italia), ne vuole 8 netti e pretende anche garanzie sul mercato: vanno bene i giovani di prospettiva, ma Allegri vorrebbe almeno due big, se non uno per reparto.

Richieste molto importanti che Marotta e il club sembrano intenzionato a soddisfare, se invece così non fosse (l'addio di Conte potrebbe insegnare qualcosa) Allegri farebbe le valigie destinazione Parigi e per i bianconeri potrebbe riaprirsi la pista Paulo Sousa. Un'ipotesi difficile questa, mentre sembra molto più probabile un addio in estate di Bonucci: già lo scorso anno il difensore era stato molto tentato dalla Premier League e la delusione Champions potrebbe portarlo lontano da Torino. Il Chelsea di Conte e il City di Guardiola, suoi grandi ammiratori, sono pronti a fare follie.