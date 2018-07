Calciomercato Roma, Alisson a un passo dal Liverpool

Alisson è a un passo dal Liverpool. I Reds hanno alzato l'offerta per il portiere della Roma, accelerando notevolmente la trattativa e hanno messo sul piatto, bonus compresi, i 75 milioni chiesti dai giallorossi per il giocatore: a questo punto il d.s. Monchi, d'accordo con Pallotta, darà il benestare per lasciar partire il brasiliano che in Premier League vedrà notevolmente aumentare il proprio ingaggio, con 5,5 milioni a stagione.



"Stiamo ancora parlando - ha detto l'agente a Forza Roma - . Se non si farà, Alisson sarà comunque contento di restare perché ama il club e la città". In realtà la trattativa sembra ormai vicinissima alla chiusura: il Liverpool ha vinto la concorrenza del Chelsea e anche del Real Madrid, che aveva trovato l'accordo col portiere, ma mai con la Roma.



Se le cifre dovessero essere confermate e l'operazione dovesse essere portata a termine, Alisson diventerà il portiere più pagato della storia del calcio, superando anche Gigi Buffon, che nel 2001 passò alla Juve, dal Parma, per circa 58,2 milioni di euro.