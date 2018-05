Alisson, la Roma fa il prezzo: costa 90 milioni di euro

La Roma intende resistere ma se qualcuno volesse davvero Alisson, allora il prezzo è bell'e fatto: 79 milioni di sterline, ovvero 90 milioni di euro. È la cifra che il club giallorosso intende chiedere al Liverpool (o a eventuali altri acquirenti, Real Madrid in testa) per lasciar partire l'estremo difensore e n.1 della nazionale brasiliana.

Lo scrive oggi il britannico 'The Guardian' che parla dell' interesse dei Reds per il portiere protagonista di un'eccellente stagione e che andrebbe a sostituire lo 'sciagurato' Loris Karius (promesso sposo di un club italiano...). Il 25enne Alisson è sotto contratto con la Roma fino al 2021, ricorda il 'Guardian', e quindi "la Roma non ha alcuna pressione a privarsi del suo forte n.1 e vorrebbe tenerlo per almeno un'altra stagione, adeguandogli il contratto. Il Liverpool prenderà ulteriori contatti con la Roma - aggiunge il giornale - cercando di arrivare ad un accordo per Alisson ma alla fine potrebbe essere scoraggiato da quella che sarebbe una cifra record per un portiere".

In caso di mancato arrivo di Alisson, la squadra di Klopp si tufferebbe su Donnarumma.