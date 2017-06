Alex Sandro, Suso, Manolas, Perisic: che danno per la Serie A

Il paradosso del calciomercato, quando non hai troppi soldi da spendere, è che sei costretto a svuotare il cassetto con i gioielli preziosi a cui magari non sei troppo affezionato, ma che valgono davvero tanto. Solo per far cassa. O plusvalenze, come va di moda negli ultimi anni. Il paradosso è che la Roma ha praticamente venduto Manolas allo Zenit, che la Juve sta traballando per la cessione di Alex Sandro, che il Milan potrebbe sacrificare Suso per avere Calhanoglu e che l'Inter magari dovrà dar via Perisic nel giro di tre giorni per rispettare le regole del Financial Fair Play. Un danno enorme (per ora solo eventuale, per forrtuna) per tutto il campionato.



Nessuna di queste operazioni è ancora ufficiale, la più vicina è quella relativa all'addio di Manolas. Alla Serie A, oltre che alla Roma, naturalmente. I giallorossi incasseranno 30 milioni più 5 di bonus per un giocatore che dall'Olympiacos, tre estati fa, arrivò per 13 milioni. Il bilancio ringrazierà, i tifosi non tanto e forse neppure Di Francesco, perché considerando il budget a disposizione sarà dura rimpiazzare il difensore centrale greco con un giocatore dello stesso valore. Discorso che in parte vale anche per Salah, che però magari si può sostituire con un'ala dalle caratteristiche diverse.



Settanta milioni per Alex Sandro sono tanti, ma se la Juve lo dà al Chelsea e al suo posto fa giocare Spinazzola, quanto ci perde dal punto di vista tecnico? Il brasiliano avrà chiuso la stagione in leggero calo, come si è visto nella finale di Champions, ma dopo Marcelo (e al pari di un Alaba frastornato dai continui cambi di ruolo) è il miglior terzino sinistro in circolazione.



Suso è stato a lungo il migliore del Milan prima di farsi male e ha dimostrato di poter essere decisivo anche quando non è in condizioni fisiche eccezionali (vedi derby di ritorno): di mancini che rientrano con quel dribbling, capacità di tiro e visione di gioco non ce ne sono così tanti: se Montella dovesse avere anche Calhanoglu è un conto, se dovesse avere il turco senza Suso è un altro. Per non parlare di Spalletti: Perisic sarebbe l'ideale nel suo 4-2-3-1 e ha già fatto vedere di poter mettere da parte gli egoismi che al nuovo allenatore proprio non vanno giù, mettendosi a disposizione della squadra. Se l'Inter dovesse mettere le mani su Di Maria, ci guadagnerebbe, altrimenti è dura trovare di meglio.