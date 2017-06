Alex Sandro, da 26 milioni a 70: per la Juve cessione 'conveniente'

Pagato 26, ne porterebbe 70. Più del doppio in due anni. Discorso venale quando si parla di milioni naturalmente. Alex Sandro, quello che viene fatto parlare anche spesso ma lo fa quasi sempre in brasiliano e comunque difficilmente ti ricordi ciò che ha detto, quello che corre sulla fascia sinistra ed è certo più facile apprezzare e ricordare ciò che ha fatto. 26 anni, due di Juventus, con due scudetti, due coppe Italia e una finale di Champions finita anche per lui nell'intervallo pur se unico bianconero ad entrare in cronaca in tutto il secondo tempo. Già prima di quel giorno lo voleva il Chelsea che ora esagera nel mettergli addosso il dubbio se valga la pena o meno di continuare con la Juve.



Gestito nel primo anno di Allegri, cresciuto, maturato, indispensabile, che dietro la Juve giocasse a tre con lui a centrocampo o a quattro con lui terzino. In pratica sempre a Vinovo durante le soste per la nazionale in un misto di incredulità e soddisfazione del tecnico bianconero. Due infatti le chiamate dal Brasile nel 2016, una lo scorso 9 Giugno nel 2017 ma con imbarazzante totale di zero minuti giocati. Lì si preferiscono Marcelo e Filipe Luis, lì ora con Tite gli si dice di avere pazienza e che presto toccherà anche il campo magari nei prossimi mondiali.



In teoria e per contratto in scadenza nel 2020 dovrebbe arrivarci ancora con la maglia della Juve ma si sa quanto le teorie del mercato soffrano la pratica invasiva dei milioni in più di stipendio che puoi trovare da un'altra parte. E poi si ragioni pure venalmente, era stato pagato 26 e ne porterebbe 70.

Gianni Balzarini