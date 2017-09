Alaves, ufficiale: De Biasi nuovo allenatore

Un allenatore italiano e uno brasiliano (ma "adottato" dal nostro Paese) tornano in panchina. Partiamo dalla notizia ufficiale, quella di Gianni De Biasi all'Alaves: l'ex ct albanese si era dimesso a giugno dopo aver capito di non poter centrare il sogno della qualificazione ai playoff Mondiali nel girone azzurro e ora ci riprova nella Liga, dove aveva già allenato nel 2007-08 il Levante.



Prima dell'Albania, l'ultima esperienza in una squadra di club risale all'Udinese nel 2010: ora un'impresa difficile visto che il Deportivo Alaves ha rimediato cinque sconfitte in cinque partite con zero gol fatti e otto subiti. De Biasi ha firmato un contratto fino al termine della stagione con opzione per un secondo anno.



Per il secondo personaggio in questione si tratta di un vero e proprio ritorno, visto che non sedeva su una panchina dal 2011: Leonardo. Il brasiliano, due sole stagioni da tecnico con Milan e Inter, ha scelto di accettare l'offerta dell'Antalyaspor. I turchi avevano provato prima con Clarence Seedorf che però ha rifiutato, da qui la decisione di virare su Leo: la firma sul contratto è imminente.