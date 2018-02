Ajax, Younes: "Non so se andrò al Napoli"

"Non so se andrò al Napoli. Non escludo di poter firmare il rinnovo. Adesso voglio consacrarmi come campione in questo club". Sono parole pesanti come macigni quelle pronunciate da Amin Younes al Telegraaff al termine della vittoria dell'Ajax contro l'Helmond (l'ala tedesca è anche andata in gol). Il giocatore era a un passo dagli azzurri a gennaio (aveva efffettuato le visite mediche), poi l'affare sembrava essere solamente slittato a giugno.



Ora invece tutto viene rimesso, a sorpresa, in discussione: "L’accordo non è andato in porto per motivi personali, sono successe diverse cose, ma non voglio parlarne”. Non è dunque affatto scontato che il 24enne nella prossima stagione vesta la maglia azzurra: per il club di De Laurentiis sarebbe un altro no difficile da digerire dopo quello di Simone Verdi.