Aguero: "Milan o Real Madrid? Io torno all'Independiente"

Aguero al Milan. Il Kun deve averlo letto da qualche parte, al punto da farne menzione anche in tv durante un'intervista rilasciata dal ritiro della nazionale argentina. E non l'ha presa molto bene, tutt'altro. L'attaccante del Manchester City, così, ha spiegato quali sono le proprie intenzioni per il futuro.



"Ora è saltato fuori che mi volevano Milan e Real Madrid - ha detto a TyC Sports - Non so dove ho letto che per questo 'è sfumato il sogno dell'Independiente'. Ma chi lo dice? La mia idea era tornare all'Independiente nel 2019 quando scadrà il mio contratto con il City. C'è l'opzione di prolungare l'accordo, ma è sempre un'opzione, la mia idea è tornare all'Independiente, lo seguo sempre". Nel 2019 Aguero avrà solo 31 anni e, stando alle condizioni attuali, avrebbe la possibilità di giocare ad alti livelli in Europa. Ma il richiamo della patria, evidentemente, è più forte.