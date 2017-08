Affaire Neymar, quel 6-1 e l'assalto a Verratti: così il Psg si è 'vendicato'

L'acquisto di Neymar come 'vendetta' nei confronti del Barcellona. La Repubblica ricostruisce la nascita della trattativa tra il Psg e l'attaccante brasiliano. 5 mesi fa sarebbe iniziato l'assalto al padre del giocatore con una telefonata dal contenuto inequivocabile: "Vogliamo suo figlio a qualunque costo". Tra i fattori che avrebbero spinto il club parigino ad accelerare fino in fondo anche la clamorosa eliminazione subita a opera del Barça (la terza in 5 anni) l'8 marzo negli ottavi di Champions League: quel 6-1 è stato un duro colpo per le ambizioni europee di Al-Khelaifi.Tra i protagonisti della storica remuntada proprio Neymar: vedendo da vicino le magie del brasiliano il numero 1 del Psg si è convinto della necessità di strapparlo ai rivali per fare il definitivo salto di qualità in Europa indebolendo la concorrenza.



Ma c'è dell'altro. Il Barcellona negli ultimi anni ha messo più volte gli occhi sui gioielli francesi. Nel 2014 le avance a Marquinhos, i contatti con il suo procuratore e il quasi accordo prima dello stop del Psg. Nel 2015 è toccato a Thiago Silva e nel 2016 non è mancato il secondo tentativo con lo stesso Marquinhos. Dalle parti della Torre Eiffel queste manovre non sono state gradite e la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il feroce pressing della società di Bartomeu nei confronti di Marco Verratti, considerato un pilastro della formazione di Blanc prima ed Emery poi. Così per tutta risposta i transalpini hanno lavorato ai fianchi per arrivare a Neymar, trattando come detto soprattutto con il padre e manager della punta. E alla fine in Catalogna hanno subìto lo scacco matto.