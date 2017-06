Acquisti da 108 milioni: Milan, nessuno come te in Europa

In pochi ci credevano e, invece, in un mese hanno zittito tutti. Alla faccia di chi diceva che i cinesi del Milan non esistevano e - soprattutto - che Fassone e Mirabelli non erano all’altezza di un grande club. Il presente dice tutt’altro e, anzi, arriva persino a incoronare i rossoneri. Del resto, i numeri non tradiscono mai e, a oggi, sulla calcolatrice del Diavolo c’è scritto 108. Naturalmente si parla di milioni, per la precisione, quelli spesi dalla coppia dell’estate per la rifondazione milanista.



L’acquisto principe è naturalmente André Silva, che al Porto indossava il numero dieci, ma ora è pronto a prendersi la nove, mentre il valore del suo cartellino è decisamente più alto. 38 milioni, roba da far girare la testa. Ma torniamo ai numeri: 108 milioni, dicevamo. Davvero niente male, soprattutto se si considera che nessuno ha speso di più in Europa.



Milan davanti tutti, anche al Bayern e al City, fermi a 90 e 88 milioni. Ben più staccate Juve, Real e United, per non parlare di Barcellona e Psg, praticamente immobili. E non finisce qui, perché presto potrebbero aggiungersi altri due colpi. Il primo si chiama Calhanoglu, mentre il secondo è Andrea Conti. Allora un applauso a Fassone e Mirabelli, i protagonisti del mercato che non t’aspetti. Certo, i soldi spesi sono davvero tanti: tocca dunque ai giocatori dimostrare di meritarli.

Matteo Palmigiano