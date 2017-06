Accordo tra Salah e il Liverpool: la Roma chiede 40 milioni

Mohamed Salah verso l'addio alla Roma. Il giocatore ha raggiunto un accordo di massima con il Liverpool anche se l'agente dell'attaccante smentisce il retroscena relativo a un viaggio dell'egiziano in Inghilterra per definire i dettagli della trattativa. "Salah non ha lasciato l'Egitto da quando ci è arrivato da Roma dopo la fine della stagione" il tweet del procuratore Ramy Abbas.



Il club inglese avrebbe formulato un'offerta da 30 milioni di euro ai capitolini, che invece ne chiedono almeno 40. C'è ancora distanza tra le parti ma i Reds vogliono fortemente la punta e l'affare dovrebbe quindi andare in porto.



Salah verrà dunque 'sacrificato' dalla Roma per questioni di bilancio. La società giallorossa deve sistemare i conti entro la fine di giugno per il fair play finanziario e la cessione di un pezzo pregiato della rosa appare dolorosa ma inevitabile.