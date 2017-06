"Zhang aveva offerto 10 anni di contratto e 120 milioni a Conte"

Ha del clamoroso l'indiscrezione lanciata dal Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano romano il patron dell'Inter Zhang Jindong era disposto infatti ad offrire ad Antonio Conte un contratto decennale con un compenso complessivo da 120 milioni di euro netti, e poteri totali nella gestione della squadra e sul mercato.



Ma andiamo con ordine. E' di metà maggio la prima proposta nerazzurra al tecnico del Chelsea: 12 milioni di euro netti per tre stagioni. L'allenatore sembra apprezzare e tuttavia prende tempo facendo leva sull'impegno della sua squadra nella finale di FA Cup (poi persa) contro l'Arsenal il 27 maggio. Intanto Abramovich comincia ad alzare un muro grazie al contratto in essere fino al 2019.



Zhang non si perde d'animo e incarica un uomo di fiducia di fare a Conte l'offerta decennale, 'alla Ferguson'. Troppo tardi perché Walter Sabatini, coordinatore tecnico di Suning, nel frattempo aveva deciso di non aspettare più la risposta dell'ex allenatore della Nazionale e di bloccare Luciano Spalletti. Salta così l'ìappuntamento previsto con i cinesi per il 28/29 maggio. Se si tratta di un addio o soltanto di un arrivederci lo dirà soltanto il tempo.