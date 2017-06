"Verratti via dal Psg solo per un top club europeo, non italiano"

Il futuro di Marco Verratti sembra sempre più incerto. L'agente del giocatore, Donato Di Campli, lo conferma in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "La situazione è complicatissima, al di là di di un contratto molto importante fino al 2021. Marco vuole vincere e il Psg così com'è non può vincere. E' a Parigi da 5 anni e ora deve fare dei raginamenti: guadagnare tanto senza vincere o guadagnare e diventare un campione?".



Il procuratore chiarisce che non si tratta di un problema di soldi: "Chiunque dovesse prendere Verratti lo pagherebbe tanto. Perché c'è almeno una cosa sicura, se lascerà il Psg, sarà per un top club europeo".



Top club ce ne sono anche in Italia ma Di Campli gela chi è mgià pronto a rivedere il fuoriclasse in Serie A: "Ho qualche dubbio che sarà questa la sua destinazione finale".