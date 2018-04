"Verdi si è convinto: andrà al Napoli in estate"

Dopo il gran rifiuto di gennaio Simone Verdi si sarebbe convinto definitivamente e avrebbe accettato di trasferirsi al Napoli in estate. L'attaccante aveva motivato così la sua scelta di restare in Emilia: "A Bologna ho trovato la mia casa calcistica e sento di dover rimanere sino a giugno. Sarebbe stato irrispettoso lasciare tutto e andare via".



E quando questa stagione sarà finita, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il 25enne vestirà la maglia azzurra al 90%. Aurelio De Laurentiis, nonostante la delusione manifestata apertamente per il no del giocatore, ha offerto nuovamente 22 milioni di euro più bonus ottendendo il sì del Bologna e, come detto, del giocatore.



La società campana non ha rivali nella corsa alla punta esterna perchè la Roma e l'Inter si sono di fatto 'ritirate' lasciando strada libera al Napoli, pronto ad abbracciare il calciatore della Nazionale con sei mesi di ritardo.