"United, nuovo assalto a Perisic: offerta da 55 milioni"

Il Manchester United non si arrende. Secondo quanto riferisce il Mirror, i Red Devils sono intenzionati a sferrare un nuovo assalto a Ivan Perisic arrivando ad offrire quei 55 milioni di euro chiesti dall'Inter per l'ala croata. In particolare sarebbero riprei i contatti tra Ed Woodward, ceo del club inglese, e Fali Ramadani, agente del giocatore nerazzurro.



La trattativa resta complicata perché Luciano Spalletti ha più volte ribadito, anche dopo l'amichevole di ieri con il Betis, che Perisic è un punto fermo della sua squadra. Mourinho però spinge per un ultimo tentativo con una proposta 'indecente' per effettuare un acquisto last minute o quasi. Attenzione anche alla pista Barcellona: in Spagna sono convinti che l'esterno 28enne sia un'alternativa a Coutinho per il dopo Neymar.