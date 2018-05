"United, Mourinho ha chiesto informazioni su Mertens"

Il Napoli rischia di perdere Dries Mertens. Secondo quanto riferisce il Mattino Josè Mourinho avrebbe chiesto informazioni sull'attaccante belga che ha una clausola rescissoria (valida per l'estero) di soli 28 milioni di euro.



Non è la prima volta che il 30enne finisce nel mirino dei Red Devils ma questa volta il trasferimento potrebbe davvero concretizzarsi anche perché il ciclo di Sarri appare destinato alla conclusione e l'ex Psv è uno dei giocatori più legati al tecnico toscano.



La partenza dell'allenatore spingerebbe lontano da Castel Volturno anche la punta, protagonista di una difficile seconda parte di stagione in cui ha mostrato di essere fisicamente 'in riserva'. Restano tre gare, forse le ultime con la maglia azzurra, a Mertens per arrotondare il proprio bottino di gol in campionato (attualmente sono 17).