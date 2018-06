"Torino, Zaza dice sì"

Simone Zaza e Andrea Belotti si sono incrociati una sola volta in Nazionale ed è successo il 4 giugno allo Juventus Stadium, per l'ultima amichevole giocata dagli azzurri: il primo ha sostituito il secondo ed è andato a segno. Ora i due potrebbero far coppia al Torino: a rivelarlo è Tuttosport, secondo cui l'attaccante del Valencia avrebbe manifestato il proprio gradimento per la cessione al club granata.



Zaza aveva cominciato la stagione alla grande in Liga, poi l'infortunio rimediato poco prima del playoff mondiale contro la Svezia ha condizionato il suo rendimento e pian piano ha perso il posto da titolare. Così, nonostante la qualificazione in Champions, il giocatore potrebbe lasciare la Spagna e tornare in Serie A, rilanciandosi in una piazza che gli garantirebbe più possibilità di partire titolare.



Non sarà facile portare a termine la trattativa, non tanto per il passato juventino di Zaza, ma per il suo ingaggio: il costo del cartellino non è bassissimo (Transfermarkt lo valuta 22 milioni), ma Cairo potrebbe finanziare l'operazione attraverso la cessione di Iago Falque, proprio al Valencia. Secondo quanto scrisse Ansaldi poco tempo fa, lo spagnolo è destinato a lasciare Torino anche perché nel 3-5-2 di Mazzarri è sicuramente meno adatto di Zaza.