"Spalletti ottima scelta, lo amiamo". "Anche voi con Mancini..."

"Ottima scelta per l'allenatore, a San Pietroburgo lo amiamo". E' il messaggio dello Zenit all'Inter pubblicato su Twitter qualche minuto dopo l'ufficializzazione di Luciano Spalletti alla guida dell'Inter. Il tecnico toscano ha allenato la squadra russa dal 2009 al 2014, vincendo due campionati, oltre a una Coppa e una Supercoppa di Russia. Non si è fatta attendere la replica della società nerazzurra: "Anche voi avete fatto una scelta piuttosto intelligente" riferendosi a Roberto Mancini, che ha firmato con il club russo un contratto triennale. Il Mancio a Milano dal 2004 al 2008 e da novembre 2014 ad agosto 2016 ha conquistato 3 scudetti, 2 coppe Italia e 2 supercoppe italiane).

You guys have made a pretty smart choice yourselves... #FCIM pic.twitter.com/7M8LQk3aJc — F.C. Internazionale (@Inter_en) 9 giugno 2017