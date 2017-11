"Se tornassi mi accettereste?": Neymar ha nostalgia del Barcellona...

"Se tornassi mi accettereste?". Secondo quanto riferisce Sport, Neymar avrebbe rivolto questa domanda ai suoi ex compagni del Barcellona nella recente visita alla Ciutat Esportiva insieme al figlio Davi Lucca. Parole a dir poco sorprendenti perché l'attaccante brasiliano si è lasciato malissimo con i blaugrana e in particolare con il presidente Bartomeu dopo il passaggio al Psg per 222 milioni di euro.



Neymar si è espresso con i vari Messi e Suarez in maniera ironica, con il sorriso sulle labbra, per non mostrare apertamente il proprio stato di insoddisfazione: a Parigi O Ney sta faticando più del previsto ad ambientarsi e i rapporti con Emery non sarebbero affatto idilliaci (non va inoltre dimenticata la lite con Cavani, poi rientrata). Improbabile, anzi impossibile, immaginare un ritorno del brasiliano in Catalogna e tuttavia in Francia tutto si sta rivelando molto difficile: il 25enne ha nostalgia e si è già pentito della scelta fatta qualche mese fa?