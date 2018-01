"Sanchez, Conte prova il dispetto a Mourinho"

Considerando la guerra a distanza tra Conte e Mourinho, forse non dovremmo meravigliarci più di tanto se il tecnico italiano stesse davvero provando il dispetto. Secondo i media inglesi, infatti, il Chelsea si è inserito in extremis nella corsa ad Alexis Sanchez: sembrava ormai fatta per il trasferimento del cileno al Manchester United, ma a quanto pare i Blues faranno un tentativo per convincere il giocatore ad andare a Londra.



I Red Devils avevano superato il Manchester City che si è infatti tirato fuori dalla corsa: i simboli pubblicati da Lukaku (bandiera cilena, freccia a destra e icona del diavoletto), le notizie provenienti dal Cile e le dichiarazioni di Wenger ("Si deciderà presto") avevano fatto pensare che ormai Sanchez stesse per diventare un giocatore dello United. E invece non tutto è ancora fatto.



Lo United offre all'Arsenal 35 milioni di euro (o in alternativa inserirà Mkhitaryan in un possibile scambio), mentre al giocatore darebbe uno stipendio di 9 milioni netti a stagione. Non è chiara, invece, quale sia l'offerta del Chelsea.