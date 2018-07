"Ronaldo non ha dubbi, vuole lasciare il Real. Accordo totale con la Juventus"

Jorge Mendes avrebbe ribadito a Florentino Perez che Cristiano Ronaldo intende lasciare il Real Madrid. Sarebbe questo, secondo il programma televisivo El chiringuito de Jugones, il messaggio dell'agente del fuoriclasse portoghese (stufo della 'guerra' con il suo club) nell'incontro andato in scena con il numero 1 dei blancos e il direttore sportivo José Angel Sanchez (secondo altre indiscrezioni il vertice ci sarà nelle prossime ore).



Il Pallone d'Oro è destinato dunque a lasciare i Campioni d'Europa e la Juventus può davvero sperare di realizzare il colpo del secolo: non è ancora (ufficialmente) partita la trattativa con le merengues ma il prezzo sarebbe già stato fissato: 100 milioni di euro (il Real aveva promesso di lasciare partire la sua stella per questa cifra nonostante la clausola da 1 miliardo). Lo stesso CR7 peraltro, secondo Marca, avrebbe espresso tutto il suo rammarico con parole inequivocabili: "Se valgo 100 milioni vuol dire che non mi vogliono".



As si spinge oltre e spiega come ci sia un accordo totale da settimane tra Ronaldo e i bianconeri che hanno messo sul piatto 30 milioni di euro d'ingaggio: non resterebbe dunque che raggiungere l'intesa tra le due società. Per A Bola sarebbe addirittura "questione di ore".