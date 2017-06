"Ronaldo è triste, entro due giorni decide sull'offerta Psg"

Fisicamente è impegnato con il Portogallo nella Confederations Cup ma mentalmente Cristiano Ronaldo sta anche pensando al suo futuro. Le accuse del fisco spagnolo lo hanno colpito, tanto da dichiarare alle persone a lui vicine di voler lasciare il Real Madrid che, senza fare follie, vorrebbe comunque farlo tornare sui suoi passi. Eppure Manchester United e soprattutto Paris Saint Germain si sono mosse per avere CR7 e la conferma arriva da Luis Campos, oggi ds del Lille ma nel 2012-13 talent scout per il Real Madrid.



Il connazione ha parlato al telefono con Ronaldo, come spiegato a Telefoot, ricevendo dichiarazioni importanti: "In questo momento è triste per quello che gli sta accadendo. Psg? Mi ha detto che ha bisogno di un paio di giorni di riflessione prima di decidere. La situazione è tesa con il Real come tutti possono immaginare, alla fine prenderà la decisione giusta".