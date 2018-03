"Roma, Fellaini gratis in estate"

Marouane Fellaini è già stato vicinissimo alla Serie A: nell'estate del 2014, subito dopo il Mondiale, sembrava a un passo dal Napoli, poi saltò tutto e il centrocampista belga rimase al Manchester United, dove era arrivato dall'Everton la stagione precedente. Adesso quel contratto firmato con i Red Devils e già prolungato a gennaio del 2017, sta per scadere. Secondo i media inglesi Fellaini avrebbe già rifiutato la proposta di rinnovo, sebbene abbia la stima di José Mourinho.



Classe 1987, Fellaini ha giocato pochissimo nell'ultima stagione a causa di un problema al ginocchio sinistro: per lui appena 12 presenze in Premier League (quasi tutti spezzoni di gara) e due in Champions. Stando al Daily Star, Fellaini avrebbe già intavolato una trattativa con la Roma. Svincolandosi in estate, del resto, può accordarsi con qualunque club: per i giallorossi sarebbe la mezzala ideale nel 4-3-3 di Di Francesco, anche se, soprattutto nel Belgio, è abituato a giocare anche davanti alla difesa in un centrocampo a due o a quattro.