"Roma-Coric, manca solo l'annuncio"

"Manca solo l'annuncio". Recita proprio così il titolo della Gazzetta dello Sport sulla trattativa tra la Roma e Ante Coric, trequartista classe 1997 della Dinamo Zagabria. Secondo quanto riporta il quotidiano rosa, i giallorossi avrebbero chiuso l'affare sulla base di 7 milioni, una cifra accettabile per uno dei giovani più promettenti del panorama europeo e già nel giro della nazionale maggiore dove vanta 4 presenze, per quanto l'ultima convocazione risalga alla primavera del 2017.



I più attenti ricorderanno Coric in azione contro la Juve nella Champions della passata stagione, in questa il trequartista ha segnato 3 gol in campionato, l'ultimo dei quali realizzato il 9 dicembre. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Roma sarebbe vicina anche a Marko Johansson, portiere 19enne del Malmö che potrebbe essere girato in prestito, mentre piace Justin Kluivert, figlio d'arte che gioca all'Ajax.