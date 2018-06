"Roma, Alisson troppo caro: il Real Madrid vira su Courtois"

Non siamo ancora al "tutto saltato", ma secondo Cadena Ser le possibilità che Alisson vesta la maglia del Real Madrid nella prossima stagione non sono poi così alte. Stando alla celebre emittente radiofonica spagnola, i blancos non avrebbero l'intenzione di pagare 80 milioni per il portiere brasiliano e la Roma non scende sotto quella cifra. Secondo le nostre fonti, in realtà, la trattativa è in fase di stallo, con i giallorossi disposti ad accettare 70 milioni più 5 di bonus e col Real, ancora scosso dal caso Lopetegui, che sta valutando cosa fare.



Per Cadena Ser il Real Madrid avrebbe già cambiato rotta spostando il mirino verso Thibaut Courtois, che ha più o meno la stessa età di Alisson, 26 anni già compiuti per il belga, da compiere per il brasiliano: il costo del cartellino del portiere del Chelsea, però, è di gran lunga inferiore perché ha un contratto in scadenza nel 2019 e ha già comunicato l'intenzione di non rinnovarlo. A questo punto è possibile che tutto si decida dopo il Mondiale, anche se la Roma si guarda comunque intorno valutando i profili di Sergio Rico, Areola e Meret.