"Roma, 50 milioni dal Chelsea per Dzeko ed Emerson"

"Il Chelsea intensificherà a partire da lunedì le trattative per acquistare dalla Roma Edin Dzeko ed Emerson Palmieri, nella speranza di convincere il club capitolino a vendere i due giocatori per un totale di 50 milioni di euro (44 milioni di sterline)". Lo scrive oggi il 'Guardian' secondo cui il club giallorosso vorrebbe anche 13,2 milioni di sterline (all'incirca 15 milioni di euro) di bonus aggiuntivi "ma il Chelsea è riluttante ad accettare un potenziale esborso di 57,2 milioni di sterline (65 milioni di euro), anche se resta fiducioso che un accordo possa essere raggiunto".



"Antonio Conte - aggiunge il giornale - è un ammiratore di Dzeko, che ha segnato due gol proprio al Chelsea in Champions, e desidera fortemente aggiungerlo alla sua forza d'attacco per la seconda metà della stagione". Come contropartita, il Chelsea ha offerto alla Roma anche il prestito di Michy Batshuayi ma sul giovane attaccante belga c'è anche il Borussia Dortmund nel caso dovesse sostituire il partente Pierre-Emerick Aubameyang, a sua volta nel mirino dell'Arsenal al posto di Alexis Sanchez