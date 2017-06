"Richieste troppo alte: il Milan abbandona la pista Diego Costa"

Diego Costa-Milan non s'ha da fare. Secondo quanto riporta il Sunday Express le richieste del giocatore in termini di ingaggio avrebbero spinto la dirigenza rossonera, dopo un incontro con l'agente Jorge Mendes, ad abbandonare questa pista di mercato. L'attaccante vorrebbe infatti oltre 10 milioni di euro all'anno, decisamente troppi per il club di via Aldo Rossi che starebbe concentrando le proprie attenzioni su Kalinic e André Silva.



Il futuro di Diego Costa resta incerto: Conte ha scaricato via sms il giocatore e l'opzione Atletico Madrid è al momento impraticabile perché i Colchoneros non possono effettuare acquisti fino a gennaio 2018 per il blocco imposto dalla Fifa. Ecco allora farsi strada l'ipotesi di un prestito per sei mesi in Cina, al Tianjin Quanjian, prima di trasferirsi alla corte di Simeone all'inizio nuovo anno. Così la punta non starebbe ferma e il Chelsea risparmierebbe sullo stipendio: una soluzione che accontenterebbe insomma tutti. Meno percorribile un prestito al Milan come prospettato dal Daily Telegraph: difficilmente il progetto milanista potrebbe prevedere elementi acquisiti a titolo non definitivo.