"Real Madrid, Ronaldo deluso da Perez: vuole tornare allo United"

L'indiscrezione che arriva dalla Spagna è davvero clamorosa. Cristiano Ronaldo, riferisce Cadena Ser, avrebbe deciso di lasciare il Real Madrid, informando diversi compagni di squadra, per tornare al Manchester United (dove ha già giocato dal 2003 al 2009). Alla base della scelta del fuoriclasse portoghese la questione del rinnovo con ritocco di ingaggio: il Pallone d'Oro si sentirebbe ingannato dal presidente Florentino Perez che aveva promesso di alzare lo stipendio di CR7 già dopo la finale di Champions a Cardiff lo scorso giugno.



Il rinnovo invece non è mai arrivato nonostante i messaggi concilianti dell'attaccante ("Mi piacerebbe concludere la carriera al Real se possibile, ma non dipende da me") e nel frattempo sono fioccate le voci sull'interesse delle merengues per Mbappé e Neymar, con il brasiliano al centro di un possibile scambio proprio con Ronaldo.



Il 32enne vorrebbe che il suo stipendio (attualmente percepisce 21 milioni) si avvicinasse a quelli dello stesso Neymar (36 milioni) e Messi (50 milioni) ma a quanto pare il club campione d'Europa non ha intenzione di accontenatrlo. Da qui la volontà di cambiare aria.