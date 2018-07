"Real Madrid, la clausola di Ronaldo era per la Cina. Mendes ha pensato alla Juve"

Paolo Bargiggia, nel corso di Buongiorno Mosca, spiega nei dettagli come è nata la 'trattativa' per portare Cristiano Ronaldo alla Juventus.



"La clausola da 100 milioni era stata fatta inserire da Jorge Mendes a gennaio in un momento di turbolenza, quando c'erano le indagini del fisco spagnolo, per consentire a CR7 di avere una via di fuga per andare in Cina dove ha offerte pazzesche" sottolinea il nostro esperto di mercato.



Da questa clausola erano esclusi alcuni top club come Barcellona e Psg ma nessuno aveva pensato alla Juve. Così il già citato Mendes, agente del portoghese, si è rivolto ai bianconeri dopo aver portato a termine l'affare Cancelo.



I Campioni d'Italia a questo punto attendono la rottura ufficiale tra l'attaccante e le merengues ma inizia a filtrare un certo ottimismo perché il 33enne vorrebbe trasferirsi a Torino...