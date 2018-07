"Real Madrid, Hazard piano C per sostituire Ronaldo"

La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus e così il Real Madrid è già al lavoro per trovare il sostituto del Pallone d'Oro. Come riferisce As i primi due nomi sul taccuino dei deirigenti blancos rimangono quelli di Neymar e Mbappé ma, al netto dei problemi con l'Uefa per il Fair Play Finanziario, i due giocatori non hanno alcuna clausola rescissoria e il Psg non ha intenzione di venderli: queste due operazioni risultano dunque complicate per non dire impossibili.



Le merengues starebbero dunque studiando il "piano C" che porta dritto in Inghilterra, a Londra, e nello specifico a Eden Hazard. Il belga ha il contratto in scadenza nel 2020 e la trattativa per il rinnovo con il Chelsea è ferma da mesi proprio perché il 27enne aspetta una chiamata dal Real. Del resto non ha mai nascosto di voler giocare con il club di Florentino Perez: i Blues non farebbero sconti ma da Madrid sono certi che il giocatorte farebbe la sua parte in caso di assalto spagnolo nei suoi confronti.