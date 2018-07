"Real Madrid-Courtois, è fatta: 35 milioni al Chelsea"

Thibaut Courtois sarà un giocatore del Real Madrid. Non è esattamente uno scoop, visto che la notizia era nell'aria, ma dall'emittente francese RMC Sport e quella spagnola Cadena Cope arriva l'indiscrezione che interessa in qualche modo anche la Roma, visto che l'arrivo del belga alla Casa Blanca di fatto riduce la lotta per Alisson a un duello tutto inglese tra il Chelsea e il Liverpool.



Stando ai rumors che arrivano dall'estero e che chiaramente hanno avuto risalto particolarmente in Spagna, il Real Madrid ha chiuso la trattativa con il Chelsea per l'acquisto di Courtois sulla base di 35 milioni di euro, forse non tantissimi considerando il valore del portiere giudicato come il migliore del Mondiale, abbastanza se prendiamo in esame la scadenza del contratto con i Blues nel 2019.



Nei giorni scorsi Courtois aveva chiaramente fatto capire di voler cambiare aria e sarà probabilmente seguito dal connazionale Eden Hazard, obiettivo numero uno del Real. Lascia il Chelsea dopo 4 stagioni e torna nella sua Madrid, dove abita la famiglia: per lui sarebbe un ritorno su sponda opposto visto che dal 2011 al 2014 ha giocato nell'Atletico.