"Real Madrid, accordo con Donnarumma e Mbappé: decide Zidane"

La chiacchierata di Montella con i genitori di Donnarumma è un indizio che in Spagna non seguono. Secondo Marca, a dispetto dei segnali di riavvicinamento tra Gigio e il Milan, il Real Madrid ha già un accordo con il portiere (o meglio, con l'agente Mino Raiola) e con l'altra baby star del momento, Kylian Mbappé, e adesso aspetta solo l'ok di Zidane per dare un'accelerata alla doppia trattativa.



La prossima settimana il tecnico campione d'Europa vedrà il presidente Florentino Perez per decidere una strategia comune: di fatto Zidane dovrà scegliere se portare subito a casa i due enfant prodige o aspettare il 2018. Soprattutto nel caso di Donnarumma, considerando il rifiuto di rinnovare il contratto con il Milan e la possibilità di prenderlo a parametro zero nella prossima stagione, nonché la fiducia che Zizou ha in Keylor Navas.