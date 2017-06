"Raiola, 48 milioni per Pogba". E la Fifa apre un'inchiesta

Il sospetto che Mino Raiola avesse guadagnato un bel po' di soldi dal maxi-trasferimento estivo di Pogba al Manchester United è sempre stata convinzione comune tra gli addetti al calciomercato. In Germania è appena uscito un libro che cerca di quantificare quel guadagno: secondo "Football Leaks: the dirty business of fooball" ("gli affari sporchi del calcio", ndr), il procuratore avrebbe guadagnato 41 milioni lordi di sterline - oltre 48 milioni di euro - nel passaggio del centrocampista francese dalla Juventus ai Red Devils.



La cifra, scremata delle tasse, scende a 27 milioni ma Raiola si consola pensando che - spiega sempre il libro - nelle sue tasche arriveranno altri 20 milioni di euro durante la permanenza di Pogba allo United. Inoltre il Manchester avrebbe pagato oltre due milioni all'agenzia dello stesso Raiola. La Fifa, secondo il portale Mediapart, ripreso da L'Equipe, avrebbe aperto un'inchiesta al riguardo.



Nei dati riportati dal libro, anche qualche cifra relativa a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese guadagnerebbe 435.000 euro alla settimana (circa 1,8 milioni al mese) senza contare il bonus di 3,5 milioni per le 28 reti segnate prima dell'infortunio. Pogba, invece, si deve "accontentare" di circa 200 mila euro a settimana...