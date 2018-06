"Psg, rischio blocco mercato": così salterebbe l'affare Buffon

Il trasferimento di Gigi Buffon al Psg sarebbe fortemente a rischio. Come riferiscono i francesi di RMC la Uefa potrebbe infatti decidere di stangare i vincitori della Ligue 1, per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario, con il blocco del mercato in entrata in questa finestra estiva.



Se così fosse il club di Al-Khelaifi non avrebbe la possibilità di ingaggiare l'estremo difensore, che è stato squalificato per tre giornate in Champions League per le frasi pronunciate contro l'arbitro Oliver dopo il ritorno dei quarti contro il Real Madrid.



In attesa del verdetto dell'Uefa proseguono comunque i contatti tra le parti con il 40enne che avrebbe già trovato l'accordo per un ingaggio da 4 milioni netti all'anno e l'eventuale annuncio a fine giugno.