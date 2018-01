"Psg, pronto l'assalto a CR7: Cavani 'spinto' al Real Madrid"

Un sogno concreto. Dopo aver acquistato Neymar per 222 milioni di euro il Psg sta preparando un'altra operazione choc: l'obiettivo per la prossima estate, secondo il periodico online El Confidential, sarebbe Cristiano Ronaldo. Il club parigino potrebbe approfittare dell'empasse tra l'asso portoghese, che ha chiesto un nuovo aumento al Real Madrid, e il presidente del club Florentino Perez, restio ad accordarglielo dopo il ricco rinnovo di appena 14 mesi fa, per convincere il 5 volte pallone d'Oro a venire a Parigi per un tridente da favola con Neymar e Mbappé. A tal proposito sarebbe stato già fatto un primo passo con un'offerta d'ingaggio irrinunciabile per CR7.



Per cercare di rendere più economica l'operazione, aggiunge il periodico, la società di Nasser Al-Khelaïfi starebbe cercando di spingere Edinson Cavani a trasferirsi al Bernabeu. La proposta potrebbe trovare sponda in Perez che sta cercando un sostituto di Karim Benzema. L'attaccante uruguaiano del resto non è più completamente a suo agio a Parigi da quando è arrivato Neymar e potrebbe accettare il cambio di maglia, anche se i giornali spagnoli scrivono come le priorità del club blancos siano Mauro Icardi e Harry Kane.



E il Fair Play Finanziario? Al Psg, per El Confidential, servirebbero 70 milioni per evitare le sanzioni dell'Uefa: le eventuali cessioni di Pastore, Di Maria, Lucas Moura, Draxler (e Verratti) porterebbero nelle casse dei transalpini una cifra anche superiore e inoltre con il Valencia si sta studiando la cessione di Guedes (ora in prestito nei Pipistrelli) per 40 milioni. A 'rassicurare' Al-Khelaïfi anche l'accordo di sponsorizzazione con il QTA (Qatar Tourism Authority) per 175 milioni all'anno: non sarebbe più sotto la lente d'ingrandimento della stessa Uefa. D'altra parte l'eventuale arrivo di CR7 farebbe aumentare i ricavi dai diritti tv e da stadio rendendo ancora più ricca la società parigina...