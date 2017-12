"Psg, Pastore vuole partire": Inter, ci sono anche Atletico e Siviglia

Ora Javier Pastore ha deciso: vuole partire. Per L'Equipe, quotidiano di Parigi, è l'argomento del giorno che merita ampio spazio in prima pagina: il trequartista argentino, relegato in panchina da Unai Emery in Champions contro il Celtic, non ha preso bene la scelta del proprio allenatore, al quale aveva confidato il desiderio e il "bisogno" di continuità dopo la buona prestazione col Nantes. Così ormai sembra orientato a lasciare il Psg a gennaio: il Mondiale in Russia è il motivo principale.



"Vorrei vedere Pastore sempre al top della condizione, pronto a giocare e a darci un aiuto - ha detto Emery in conferenza stampa -. Se riuscisse ad essere costante nelle sue prestazioni ne sarei molto felice. Il suo talento è fuori discussione ed è importante per la nostra squadra: per tutte queste ragioni voglio tenerlo con noi". Parole di circostanza? Probabilmente no, ma in ogni caso, come svelato sempre dall'Equipe qualche settimana fa, il Psg ha bisogno di vendere per non sforare i parametri del fair play finanziario e di sicuro Pastore, a 28 anni, è tra i più ambiti sul mercato: oltre all'Inter, su di lui ci sono Atletico Madrid e Siviglia. Vincerà non solo chi offrirà di più, ma anche chi garantirà al Flaco un posto in prima fila per guadagnarsi la convocazione di Sampaoli al Mondiale.